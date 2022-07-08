Друг Фриске вспомнил, как звезды отреагировали на страшный диагноз певицы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ruslan Roschupkin / Russian Look; 5-tv.ru

По словам продюсера Андрея Загорского, самый близкий человек артистки отвернулся от нее в трудную минуту.

Продюсер Андрей Загорский, когда-то друживший с покойной Жанной Фриске, посетил могилу певицы в ее день рождения. Сегодня Жанне Фриске исполнилось бы 48 лет.

Как поделился Загорский в беседе с 5-tv.ru, он обязательно посещает Жанну на кладбище два раза в год — в годовщину смерти и день рождения.

Кроме того, продюсер рассказал, что из звезд шоу-бизнеса первым рванулся помогать артистке после того, как она узнала о раке мозга. Как оказалось, сохраняет преданность Фриске даже спустя семь лет ее близкая подруга Ольга Орлова.

«Что тогда, что сейчас, из знаменитостей была только один человек — Оля Орлова. Она и сейчас остается рядом и с семьей, и с Жанной. Я не знаю никого из коллег, кто был бы рядом», — поделился мужчина.

На вопрос о том, кто из звезд предал Фриске и отвернулся от нее после диагноза, Андрей Загорский дал один ответ, прямолинейный и краткий — Дмитрий Шепелев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у сестры Жанны Фриске произошел рецидив рака.