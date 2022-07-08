Смерть на лице: как распознать онкологию по цвету кожи

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Часто страшная болезнь оставляет отпечаток на самых видных местах. На что обратить внимание?

Лицо меняет цвет: куда-то вдруг исчезает свежеть и кожа становится «землистой», даже при хорошем питании и сне — все это нехороший симптом. Он может говорить о самом неутешительном диагнозе — онкологии. Об этом рассказал врач-онколог Иван Карасев.

«К примеру, если ваше лицо вдруг приобрело землистый оттенок, это может свидетельствовать об изменении показателей железа в крови, спровоцированных злокачественными новообразованиями в кишечнике», — приводит слова доктора портал «Медик Форум».

Также, по словам эксперта, желтый цвет кожи может говорить о проблемах с печенью и наличии опухоли поджелудочной железы, а это еще страшнее. Ведь данное заболевание — одно из самых летальных среди других онкологических недугов.

«Все это повод для того, чтобы не медлить с посещением врача и с проведением всех обследований», — сказал специалист.

Он рекомендует, в частности, обращать внимание и на другие тревожные признаки в самочувствии. В их числе, в частности, внезапные ноющие боли в организме без видимой причины.

«Особенную тревогу вызывают боли по ночам, ощущающиеся в желудке после обеда или ужина, или при проглатывании пищи. Следует обязательно посетить поликлинику», — отмечает Карасев.

Повод обратиться к врачу и постоянно повышенная температура, а также уплотнения на коже и резкая потеря веса. Особенно, если человек никаких специальных мер не предпринимал, чтобы похудеть — не сидел на диетах и не изнурял себя физическими нагрузками.

«Если за месяц вы потеряли более семи килограммов, это может быть онкологией», — предположил врач.

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