Розовый львенок и море цветов: как выглядит могила Фриске в ее день рождения

Могилу Жанны Фриске в ее день рождения засняли на видео

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev / Russian Look; 5-tv.ru

Знаменитой певицы не стало в 2015 году. Причиной трагедии стала тяжелая форма онкологии.

Сегодня Жанне Фриске исполнилось бы 48 лет. Спустя семь лет поклонники артистки несут на ее могилу цветы и подарки. 5-tv.ru показал, как сейчас выглядит захоронение Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище.

Первое, что привлекает взгляд — памятник певицы, который запечатлел ее в платье и с улыбкой на лице. Рядом с памятником стоит игрушка в виде очаровательного розового львенка. По всему периметру расставлены корзины и вазы с всевозможными видами цветов: тут и нежно-розовые тюльпаны, и элегантные белые розы, и алые гвоздики. Справа установлен портрет счастливой Жанны в прозрачной рамке. Позади виднеется мраморная колонна.

Жанна Фриске скончалась от рака в 2015 году. Около двух лет она тяжело боролась с онкологией ради любимого сына Платона. Певица героически сражалась, но страшная болезнь победила.

Ранее 5-tv.ru приводил комментарий друга Жанны Фриске, продюсера Андрея Загорского о том, как звезды шоу-бизнеса отреагировали на диагноз артистки. В числе «предателей» Загорский открыто назвал имя одного из родных Фриске.