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В планах боевиков взорвать здание в случае атаки российских войск по военным объектам ВСУ.

Националисты захватывают новые социально-значимые объекты, ставя под угрозу жизни мирных жителей. А в Славянске, по данным нашего Минобороны, готовится очередная провокация.

«В здании детского дома „Тополек“ неонацисты насильно удерживают персонал учреждения. При этом, здание заминировано и боевики националистических подразделений планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам», — заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Кроме того, националисты продолжают разворачивать огневые позиции в школах и жилых домах. А в Северске Донецкой народной республики (ДНР) боевики занимаются грабежами. С жителями обращаются с особой жестокостью. При этом исключения не делают даже для детей, женщин и пожилых людей.