Жители Донецка вновь проснулись ночью от свиста и грохота снарядов

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Сирены тревоги в Ленинском и Куйбышевском районе города.

Украинские войска этой ночью возобновили обстрелы ДНР. Сирены тревоги звучали даже в Шахтерске, который расположен вдали от линии соприкосновения. После обстрела власти начали эвакуацию населения. В Донецке после многочисленных прилетов горят дома в нескольких районах. На месте работает наш корреспондент Александр Сафиуллин.

Жители Кировского района сегодня не спали всю ночь. Свист и грохот слышали во всей округе. Проснулись, побежали в укрытие. Теперь показывают осколки от снарядов, которыми ВСУ обстреляли частный сектор.

«Скажите, во сколько это все прилетело?»

«В три часа, в три десять».

«Один удар был?»

«Три».

«Один был легкий, а другой был такой, что невозможно на кровати улежать».

Последствия теперь придется устранять коммунальным службам. Снаряд разорвался прямо перед жилым домом, стены треснули, осталась воронка глубиной полтора метро. Еще одно попадание буквально на соседней улице. Еще один снаряд попал в это здание. Пробило крышу, разбило стекла, во дворе поломанные ветки и осколки. Предположительно снаряды могли быть иностранного производства.

Впрочем, громко было не только в Кировском. Это уже Буденновский. Обстрел также начался глубокой ночью.

«В два часа пошли выстрелы. Только проснулись и бегом в укромное место, побоялись в подвал бежать», — рассказывает Людмила.

Под огнем также оказались Шахтерск и Макеевка. Ленинский и Куйбышевский районы Донецка. ПВО в городе работало до самого утра.