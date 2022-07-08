Брат Синдзо Абэ опроверг слухи о смерти политика после покушения

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Через несколько часов после трагедии в СМИ просочилась информация, что бывший премьер-министр страны не подает признаков жизни.

В эти минуты врачи борются за жизнь Синдзо Абэ. На бывшего премьер-министра Японии этим утром было совершено покушение.

Некоторое время назад Kiodo News сообщило о том, что политик не подает признаков жизни. Брат Абэ, министр обороны Японии Нобуо Киси категорически опроверг слухи о его смерти, добавив, что экс-премьер страны Восходящего солнца находится в критическом состоянии и в настоящее время ему проводится переливание крови.

«Молюсь за его выздоровление», — добавил Киси.

По данным полиции, мужчина не меньше двух раз выстрелил в политика, когда тот выступал в городе Нара. На этих кадрах можно рассмотреть и предполагаемого преступника — как сообщают СМИ, это отставной моряк сил самообороны Японии. Его задержала охрана Синдзо Абэ, а затем полицейские доставили мужчину в участок.

По данным телеканала NHK, на допросе мужчина признался — он был недоволен политикой Абэ и намеревался его убить. В российском посольстве уже осудили нападение, назвав его варварским. Слова соболезнования выразил и глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что не знает, кто стоит за покушением.