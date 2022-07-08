Не только Абэ: ТОП-5 покушений на мировых политиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

На мировых политических деятелей не раз совершались нападения с целью убийства.

Истории известен не один случай, когда на чиновников совершались покушения. 5-tv.ru вспомнил инциденты за последние пять лет, при которых политикам удавалось выжить.

Синдзо Абэ

Летом 2022-го в японском городе Нара было совершено покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Политик выступал с речью, когда злоумышленник выстрелил ему в спину из дробовика. Пострадавшего госпитализировали, нападавшего задержали. Инцидент шокировал Страну восходящего солнца.

Ассими Гоита

Покушение на президента Мали произошло летом 2021-го. Двое вооруженных мужчин напали на главу государства в столичной мечети, где тот закончил молиться. Преступник пытался вонзить нож в спину Гоита, но он увернулся. Ранение получил другой человек. Вскоре президент покинул здание. Спустя время Ассими обратился к нации по телевидению, заверив население, что с ним все хорошо.

Николас Мадуро

Летом 2018-го президент Венесуэлы пережил покушение. Инцидент произошел во время торжественного парада, приуроченного к дате создания национальной боливарианской гвардии. Злоумышленники использовали летательные аппараты со взрывчаткой. Николас Мадуро произносил речь, когда злоумышленники направили на него и его правительство дроны. Все они были подбиты снайперами, глава государства не пострадал. Однако часть из коптеров влетела в людей. Инцидент унес жизни семи военных.

Реджеп Тайип Эрдоган

Летом 2016-го в Турции произошла попытка государственного переворота. Мятежные военные атаковали отель в Мармарисе, где остановился президент. Однако политик покинул место за считанные минуты до появления там злоумышленников. В ходе боев за жизнь главы страны погибли двое полицейских.

Появилось видео момента нападения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Абдулла Ямин

В сентябре 2015-го злоумышленники совершили покушение на президента Мальдивских островов Абдуллу Ямина. Политик возвращался из Арабских Эмиратов после хаджа на своем катере. Когда экипаж приблизился к столице государства — Мале, — на судне произошел взрыв. Ямин отделался испугом, однако его жену и помощника госпитализировали с травмами.