Жизнь на волоске: кого может настигнуть внезапная смерть

Фото: Depositphotos / stevanovicigor

Чем опасен оторвавшийся тромб? Есть ли шансы предотвратить трагедию?

Иногда жизнь человека обрывается за секунды. Cмерть может ничего не предвещать, но в итоге возникает ситуация, при которой у врачей почти нет шансов спасти больного. Речь в данном случае идет об оторвавшемся тромбе — это происходит так быстро, что и глазом моргнуть не успеешь. Но чаще всего такое случается с людьми пожилого возраста. Причем риск внезапно уйти из жизни для них увеличивается в десять раз. Об этом рассказал врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев.

«Это состояние несовместимое с жизнью. Заранее что-то сказать нельзя. Тромбоз, как правило, печальный исход. Это внезапная смерть. Никакой предварительной симптоматики, и ничем помочь уже не сможете», — сообщил эксперт изданию URA.RU.

Он уточнил, что при оценке рисков умереть от тромбоза учитывается наследственность, то есть случались ли прецеденты среди близких родственников. Также нужно обращать внимание на другие факторы.

«Необходимо обращать внимание на наличие заболеваний, которые связаны с сердечно-сосудистой системой, повышенное давление, боли в сердце. С возрастом риск внезапной смерти удесятеряется», — рассказал Юрий Конев.

Доктор уточнил, что при наличии предпосылок к тромбозу необходимо соблюдать меры профилактики. В частности, не игнорировать диспансеризацию и проходить ее в положенные сроки. Кроме того, пациенту может быть назначено профилактическое лечение.

«Также возможно назначение антикоагулянтов после консультации с врачом. Эти препараты резко повысили выживаемость пациентов с коронавирусом», — заключил кардиолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли купаться в холодной воде после операций на сердце и инфаркта.