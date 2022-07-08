Лавров прокомментировал отказ Блинкена фотографироваться на G20

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Министр иностранных дел России напомнил, что получил официальное приглашение на саммит от Индонезии и был там желанным гостем. Поведение же госсекретаря США — его личное дело.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не приглашал госсекретаря США Энтони Блинкена сделать совместную фотографию на полях совещания глав МИД группы G20 в Индонезии. Об этом сам глава ведомства рассказал журналистам по итогам встречи.

Тем самым министр опроверг публикации в СМИ о том, что Блинкен отказался участвовать в фотосессии с Лавровым из-за осуждения российской спецоперации на Украине. Его позицию, по сообщениям прессы, якобы разделили некоторые другие участники встречи, и традиционное фотографирование отменили.

«Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться: я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще никого никуда не приглашал. Меня пригласила Индонезия», — объяснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Также Лавров напомнил, что Индонезия также пригласила на саммит G20 в ноябре президента РФ Владимира Путина.

Другой инцидент на министерских встречах «большой двадцатки» был связан с отказом главы МИД Японии Есимасы Хаяси посетить ужин, где присутствовал Лавров. Японский министр счел ситуацию неуместной в контексте непринятия действий РФ на международной арене.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала официальным лицам Евросоюза обратить внимание на более важные проблемы, чем участие России во встречах G20.