Всегда его навещают: как выглядит могила Жириновского спустя три месяца после похорон

Фото, видео: Александр Демьянчук / ТАСС; 5-tv.ru

Некогда бессменный лидер ЛДПР скончался в возрасте 75 лет. Причиной трагедии стали последствия тяжелой болезни.

Могила Владимира Жириновского на Троекуровском кладбище усыпана цветами даже спустя три месяца после смерти политика. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места захоронения некогда бессменного лидера Либерально-демократической партии (ЛДПР) России.

На видео можно заметить, как множество ярко-красных гвоздик лежат на могиле. Посередине виднеется большой деревянный крест, под которым расположена фотография Владимира Вольфовича. Также здесь лежат еще не увядшие розы — они говорят о частых посетителях кладбища, что приходят почтить память Жириновского. Местность вокруг опрятная, чистая и ухоженная, что тоже демонстрирует неравнодушие приходящих почитателей.

Политик скончался в московской больнице 6 апреля, так и не дожив до своего 76-летия. Еще в начале февраля Владимир Вольфович был госпитализирован с 75-процентным поражением легких на фоне вирусной пневмонии. Несмотря на частую ревакцинацию от COVID-19, инфекция все равно настигла политика.

В российском Минздраве отмечали, что за жизнь Жириновского боролись ведущие специалисты в области медицины и делали все возможное для улучшения его состояния. К несчастью, спасти бессменного лидера ЛДПР не получилось.

Ранее 5-tv.ru писал, что по российский президент Владимир Путин объяснил феномен претворения в жизнь пророчеств Жириновского.