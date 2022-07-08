В центральном отделении «Комитета солдатских матерей» опровергли получение жалоб на журналистов из РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

В ведомстве посоветовали обратиться к правоохранительным органам для получения моральной компенсации за клевету.

В центральном отделении «Комитета солдатских матерей» опровергли получение жалоб на российских журналистов.

«Нам ничего не приходило, мы не слышали о таком. У нас не было такого документа. Даже если бы пришел, мы этим заниматься не будем. Потому что нам есть чем заниматься», — рассказал представитель 5-tv.ru.

В том числе в ведомстве посоветовали обратиться к правоохранительным органам для получения моральной компенсации за клевету.

Ранее пропагандисты Киева попытались обвинить журналистов из России в «виновности в гибели российских солдат». Начало истории идет из событий 30 июня, когда съемочная группа корреспондента телеканала «Известия» Валентина Трушнина работала над репортажем в районе Горловки с отдельным танковым батальоном «Дизель». Там не было русских солдат, ведь в подразделении были только военные из Донецкой народной республики (ДНР). Танки отработали по украинским позициям из «серой зоны», вне любых позиций ДНР и российской армии, а после этого возвратились в часть вместе с съемочной группой.

Однако на этом ничего не закончилось. Журналист Русской службы «Би-би-си» (сайт заблокирован в России по решению Роскомнадзора за распространение фейков о спецоперации) Илья Балабанов, который долгое время проживал на Украине, в Telegram-канале опубликовал заявление от якобы солдатских матерей. Судя по «документу» они требовали запретить доступ военных корреспондентов на фронт. Там ссылаются на то, что будто после репортажа Трушнина российские позиции обстреляли ВСУ. После этого погибли пять астраханских солдат и трое пострадали.

Но стоит отметить, что в день описанных выше боев военнослужащие из России вообще не участвовали. В том числе украинская армия даже не успела ударить в ответ, потому что получила сокрушительный удар.

Фото: Telegram / ibarabanch / Илья Барабанов

В письме были обнаружены и другие интересные моменты. Видно, что журналистов «Известий» украинские спецслужбы попытались оклеветать. Это демонстрируют глупые ошибки в «документе». Например, на обращении рядом с 2022 годом стоит не буква «г.», как принято в РФ, а «р.» — как пишут в Незалежной («рок», по-украински переводится как «год»). Да и в имени главы астраханского «Комитета солдатских матерей» есть ошибка — Асила вместо Асыла (Асыла Дихтярь).

Все это говорит о том факте, что украинцы захотели организовать фейк против военкора «Известий», который всем известен по своим военным репортажам, а также сбором помощи для союзных сил, помогающих освободить Донбасс.