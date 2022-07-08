Военкор «Известий» прокомментировал обвинения в якобы раскрытии позиций военных на Украине

Фото, видео: depositphotos / anr13; 5-tv.ru

Пропагандисты из Незалежной активно распространяют очередной фейк: на российских журналистов пытаются повесить вину за «гибель солдат». Никаких подтверждений тому не существует.

Военкор «Известий» Валентин Трушнин прокомментировал распространяемый украинскими пропагандистами фейк о якобы раскрытии позиций военных РФ в Незалежной. Последователи киевского режима голословно утверждают, что из-за некорректной работы журналистов в Донбассе «погибли русские солдаты». Никаких достоверных доказательств тому представлено не было.

Известно, что в фейке, в частности, упоминается имя самого Трушнина. Военный корреспондент рассказал, как все было на самом деле и кому выгодно распространять лживые сведения.

«Начнем с того, что никаких позиций вообще, в принципе, не было, потому что мы в тот день работали из серой зоны. Это был танковый огневой налет. Ребята вышли на нейтральную территорию. Работали по позициям ВСУ, по так называемой позиции „колбаса“ под Новолуганском, и ушли обратно. Во-вторых, мы работали не с российскими военнослужащими, мы работали с Донецким отдельным танковым батальоном „Дизель“. Там все ребята донецкие. Мы с ними рано утром выехали на позиции, отстрелялись, и тем же составом вернулись», — подчеркнул Трушнин.

Кроме того, военный корреспондент отметил, что все съемки были согласованы. Все остались довольны и никаких претензий не предъявлялось. О пострадавших и, тем более, жертвах не может быть и речи.

«Все остались целы и невредимы. Мы позвонили в Астрахань в „Комитет солдатских матерей“ той женщине, которая указана в этом письме. Она вообще в первый раз об этом слышит. Но и самое главное, в чем прокололся Илья Барабанов или его кураторы из ЦИПсО — в письме, это самая важная ключевая деталь, — там, где указана дата, вместо буковки „Г“, которая означает 2022 год, там буковка „Р“. Это означает, что письмо писалось второпях и писалось украинцем, который по привычке поставил буковку „Р“», — добавил Валентин Трушнин.

Откровенные фейки

Пособники киевского режима попытались обвинить журналистов из России в «виновности в гибели российских солдат». Пропагандисты в своем заявлении отмечают, что речь идет о событиях 30 июня, когда съемочная группа корреспондента телеканала «Известия» Трушнина работала над репортажем в районе Горловки, вместе с отдельным танковым батальоном «Дизель». Достоверно известно, что там не было русских солдат — в состав подразделения входили только военные из Донецкой народной республики (ДНР). В тот день танки отработали по украинским позициям из «серой зоны», вне любых позиций ДНР и российской армии, а после вернулись в часть вместе с съемочной группой.

Фото: Telegram / ibarabanch / Илья Барабанов

Однако на этом ничего не закончилось. Журналист Русской службы «Би-би-си» (сайт заблокирован в России по решению Роскомнадзора за распространение фейков о спецоперации — Прим. ред.) Илья Балабанов, который, по данным 5-tv.ru, долгое время проживал на Украине, опубликовал заявление в Telegram-канале от якобы солдатских матерей. Судя по «документу», женщины требовали запретить доступ военных корреспондентов на фронт. Авторы фейка ссылаются на то, что якобы после выхода репортажа Трушнина ВСУ российские позиции обстреляли. Пропагандисты отмечают, что тогда якобы погибли пять астраханских солдат и еще трое пострадали.

Стоит отметить, что в день описанных выше боев военнослужащие из России вообще не участвовали. В том числе украинская армия даже не успела ударить в ответ, потому что получила сокрушительный удар.

В письме были обнаружены и другие интересные моменты. Видно, что журналистов «Известий» украинские спецслужбы попытались оклеветать. Это демонстрируют глупые ошибки в «документе». Например, на обращении рядом с 2022 годом стоит не буква «г.», как принято в РФ, а «р.» — как пишут в Незалежной («рок», по-украински переводится как «год»). Да и в имени главы астраханского «Комитета солдатских матерей» есть ошибка — Асила вместо Асыла (Асыла Дихтярь).

Все это говорит о том факте, что украинцы захотели организовать фейк против военкора «Известий», который всем известен по своим военным репортажам, а также сбором помощи для союзных сил, помогающих освободить Донбасс.