Кисида: экс-премьер Японии Синдзо Абэ находится в тяжелом состоянии

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Политик получил в спину два выстрела во время публичного выступления.

Японские медики сообщили подробности о состоянии здоровья бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Он пережил клиническую смерть и находится в критичном состоянии. На данный момент политику делают экстренное переливание крови. Несмотря на многочасовые усилия врачей, Синдзо Абэ не подает признаков жизни.

Абэ выступал с речью на мероприятии в городе Нара, когда местный житель дважды выстрелил в него из самодельного дробовика. Шансы выжить у бывшего премьер-министра крайне малы — пули попали в левую сторону грудной полости и были произведены в спину.

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Глава правительства Японии Фумио Кисида призвал народ молиться за жизнь Синдзо Абэ, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совещании в рамках саммита G20 выразил слова сочувствия в связи с покушением.

«Я был, в общем-то, первым, кто начал выступление с того, что выразил соболезнования японскому коллеге в связи с происшедшим», — сообщил Лавров

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что была установлена личность стрелявшего в Синдзо Абэ — им оказался бывший военный.