«Хочется больше»: Волочкова раскрыла детали бурных отношений с молодым

Волочкова призналась в отношениях с мужчиной младше себя на два десятка лет

Фото: Instagram* / volochkova_art

Новый бойфренд-бизнесмен младше балерины на два десятка. Случится ли большая любовь?

Анастасия Волочкова никогда не скрывала своих многочисленных поклонников, поэтому и о новом романе с молодым миллионером она рассказала откровенно и с подробностями.

По словам балерины, в новых отношениях она счастлива, а ухажер по имени Хан одаривает ее подарками и удивляет роскошными сюрпризами. Так, после первой приватной встречи он подарил Волочковой зеркальный забор — экстравагантный подарок стоит более миллиона рублей.

Фото: Instagram* / volochkova_art

Анастасия Волочкова с уверенностью заявила, что она привлекает мужчин всех возрастов и профессий, а разница в возрасте с новым возлюбленным в 20 лет ее никак не смущает.

«Про меня говорят: мол, перешла на „малолеток“. Нет, не перешла! Меня всю жизнь любили разные мужчины — и совсем молодые, и взрослые. И сейчас это продолжается. Это показатель того, что я не старею, сохраняю свою молодость, сексуальность, сохраняю фигуру, нахожусь в прекрасной форме и могу дать фору молодым девушкам», — поделилась Волочкова в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

Также балерина поделилась последней радостью — недавно Хан подарил ей новый телефон за сто тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Никас Сафронов призвал прекратить травлю Анастасии Волочковой в социальных сетях.



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