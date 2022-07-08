В «Комитете солдатских матерей» Астрахани опровергли получение жалоб на журналистов РФ

Фото, видео: Depositphotos / Kuzmafoto; 5-tv.ru

Украинские пропагандисты решили обвинить российских журналистов в «виновности в гибели российских солдат».

Представитель астраханского отделения «Комитета солдатских матерей» опровергла получение жалоб на российские СМИ.

«Я никаких писем не получала, и я этих людей даже не знаю. Я не пойму, кому это нужно было», — заявила 5-tv.ru глава отделения Асыла Дихтярь.

Ранее украинские пропагандисты решили обвинить российских журналистов в «виновности в гибели российских солдат». Все началось еще 30 июня, когда съемочная группа корреспондента телеканала «Известия» Валентина Трушнина снимала материал в районе Горловки с танковым батальоном «Дизель».

Примечательно, что там не было военнослужащих из России, потому что в подразделении состояли только бойцы из Донецкой народной республики (ДНР). Танки четко отработали по националистическим позициям ВСУ из «серой зоны», вне любых позиций ДНР и российской армии, а после вернулись в сопровождении с журналистов.

По мотивам тех событий был опубликован репортаж «Военный корреспондент „Известий“ показал танковую карусель ВС РФ в ДНР».

После этого в социальных сетях журналиста Русской службы «Би-би-си» (сайт заблокирован в России по решению Роскомнадзора за распространение фейков о спецоперации) Ильи Барабанова, долгое время проживавшего на Украине, было опубликовано заявление якобы астраханских солдатских матерей, требующих запрета доступа военкоров на фронт. В документе ссылались на то, что будто бы после репортажа Трушнина позиции России обстреляли ВСУ. Там же говорится о смерти пятерых солдат из Астрахани, и троих раненых.

Однако российские военные и в тот день в описываемых сражениях и вовсе не участвовали. Также армия ВСУ не смогла открыть ответный огонь, потому что быстро получила сокрушительный удар.

В «документе» описались и иные сфабрикованные моменты. Видимо, журналистов «Известий» попытались оклеветать украинские спецслужбы.

Например, в дате на обращении рядом с 2022 годом стоит не буква «г.», как пишется на русском языке, а «р.» — как пишут на украинском. («рок», по-украински переводится как «год»).

Еще имя главы астраханского «Комитета солдатских матерей» написано с ошибкой — Асила вместо Асыла (Асыла Дихтярь).

Все эти факты указывают на то, что украинцы организовали фейк против военкора «Известий», который славится не только своими репортажами, но и сбором помощи для союзных сил, помогающих в освобождении Донбасса.