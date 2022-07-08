Прикрыли лавочку: ЕК заблокировала кредит Украине на 1,5 миллиардов евро

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В Европе понимают, что Киев сдает позиции с каждым днем и вряд ли будет способен в ближайшие десятилетия возместить вложенные в него средства.

Еврокомиссия (ЕК) отказала Киеву в выдаче нового кредита в размере 1,5 миллиарда евро по линии Европейского инвестиционного банка. Украину сочли неплатежеспособным заемщиком, пишет информационное агентство Bloomberg.

При заключении крупных финансовых сделок за пределами Евросоюза (ЕС) роль гаранта успешного проведения выполняет Еврокомиссия. На сей раз высший орган исполнительной власти ЕС ответил отказом, поскольку нет ни малейшей уверенности, что Украина когда-либо будет способна оплатить задолженность.

ЕК выдвинула Киеву условие — повышение провизии по кредиту (суммы предполагаемых убытков — Ред.) до 70% от общего финансирования, в то время как обычно эта ставка составляет всего 9%.

Судя по всему, Украина уже исчерпала доверие западных союзников. Несмотря на огромные потоки вложенных средств и поставок вооружений, ситуация складывается явно не в пользу Киева, а противостояние лишь затягивается.

Ранее 5-tv.ru писал об отказе Евросоюза продолжать оказывать финансовую помощь Украине без выполнения ряда условий. В Европе напомнили киевским властям о необходимости соблюдения первоначальных договоренностей: реформирования системы управления и судебной системы, борьбы с коррупцией и создания благоприятных условий для бизнеса.