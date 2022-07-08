Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после покушения

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Врачи делали все возможное ради спасения жизни политика. Ему было 67 лет.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после покушения, передает ТАСС. Политик выступал с речью в городе Нара, когда злоумышленник дважды выстрелил в него из дробовика.

Экстренные службы немедленно госпитализировали 67-летнего Синдзо Абэ. Специалисты позже рассказали местным СМИ, что состояние экс-премьера критическое «из-за остановки сердца и легких».

Стрелявшего на месте задержали сотрудники правоохранительных органов. Им оказался 41-летний местный житель Тэцуя Ямагами. Орудие убийства (дробовик) он сделал своими руками. Известно, что ранее он служил в морских силах самообороны страны. На текущий момент проводится его допрос. В правительстве Японии создан кризисный штаб, а премьер-министр Фумио Кисида отменил все встречи и срочно вернулся в Токио.

Шанс выжить у 67-летнего Синдзо Абэ был фактически равен нулю — пули попали в левую сторону грудной клетки, а нападавший (с опытом стрельбы) произвел выстрелы со спины.