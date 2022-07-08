Фото, видео: www.globallookpress.com / Ruslan Roschupkin / Russian Look; Instagram* / koroleva__star

Вместе с мужем-стриптизером Сергеем Глушко 49-летняя певица выбралась на кинопремьеру в Москве, поразив поклонников сногсшибательным внешним видом.

Певица Наташа Королева развеяла слухи о своем разводе. О том, что у них с мужем-стриптизером все хорошо, говорят видео артистки, которое она выложила в соцсети. На них можно увидеть исполнительницу «Желтых тюльпанов» в компании Сергея Глушко — пара едет на премьеру фильма «Булки» в Москве. По дороге голубки шутят и смеются в салоне автомобиля.

«У нас семейный выезд. Я хвастаюсь, что я на сексе, в мини, в 49, между прочим. Не всем так удается. Я сегодня сексуальная кошелка. Мне сказали, не выпендривайся сильно, все-таки в паспорт надо заглядывать», — прокомментировала Королева на своей странице в Instagram*.

Оценить внешний вид артистов можно по следующим видеофрагментам, на которых влюбленные уже идут пешком. Видно, как звезда уверенно шагает в пестром и облегающем мини-платье. Сверху она накинула такой же по длине пиджак — черный и с белыми отворотами. Муж нарядился под стать певице, выбрав ярко-розовые брюки-джоггеры и цветной верх.

Уже на самой кинопремьере семейная чета продолжала держаться вместе и с удовольствием позировала для публики. Так что сомнений, что в отношениях пары все идеально, ни у кого не осталось. Ну а если это была работа на камеру, значит, у них все профессионально получалось.

К слову, о сложностях в семейной жизни Наташи Королевой и Сергея Глушко поговаривают давно. То стало известно о внебрачном ребенке стриптизера, и все ждали, что сей факт поставит в отношениях точку. То потом общественность шокировала информация о ребенке, который появился на свет у одного из друзей певицы благодаря ее яйцеклетке. Но и эта история, видимо, не пошатнула союз двух сердец. Хоть и Тарзан не скрывал, что был в шоке. Видимо, оба в этой семье признают, что не без греха, и мирятся с обстоятельствами. Подумаешь, внебрачные дети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что живущая с сыном Наташи Королевой стриптизерша раскрыла семейную тайну певицы.

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