Пушков иронично отреагировал на уход Джонсона с поста премьера Великобритании

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Политик констатировал: это была лучшая работа в его жизни. Он обещал свято исполнять свои обязанности, пока не найдется «достойная замена».

Сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По его мнению, страсть британского главы к обнаженным фотосессиям повлияла на его решение об уходе.

Он опубликовал сатирическую заметку в социальных сетях по поводу ухода политика. По мнению сенатора, товарищи Джонсона не желают иметь с ним ничего общего после того, как премьер решил снять одежду перед ними. Как подчеркнул Пушков, ранее из британского кабмина уволились 50 человек.

«По всей вероятности, Джонсон решил показать им, насколько он крут, и продемонстрировал свои грудные мышцы, как собирался на саммите G7. Вот они и побежали в шоке и трепете», — написал сенатор в Telegram-канале.

Накануне стало известно об отставке Бориса Джонсона. Он объяснил, что проделанные в ходе работы действия были долгом, который политик хотел выполнить лично. В том числе британский премьер пообещал исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет назначен новый премьер.

Ранее 5-tv.ru писал про пять скандалов, с участием Бориса Джонсона.