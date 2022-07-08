Лавров прокомментировал уход в отставку Джонсона: «Партия его изолировала»

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Со скандальным премьер-министром произошел эффект бумеранга.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал уход в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Как отметил Лавров, произошел эффект бумеранга — Джонсон заявлял о необходимости изоляции России от остального мира, а в итоге он сам оказался в ней принудительно.

«Ушел и ушел, все говорили, что Россию надо изолировать, в итоге партия Джонсона изолировала его самого», — высказался Сергей Лавров.

Свое мнение по поводу ухода скандального премьер-министра глава российского МИДа озвучил в ходе совещания внешнеполитических ведомств на саммите G20. Традиционная встреча в этом году проходит в Индонезии, на острове Бали.

Борис Джонсон объявил об уходе в отставку вчера, 7 июля. Накануне правительство британского премьер-министра покинули 50 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава МИД Японии Есимаса Хаяси отказался от посещения торжественного ужина в рамках саммита G20 из-за присутствия на нем Сергея Лаврова.