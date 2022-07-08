Стала известна личность нападавшего на экс-премьера Японии Синдзо Абэ

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Японская полиция сразу поймала жителя Токио.

Совершивший покушение на жизнь бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ ранее служил в морских силах самообороны страны.

Правоохранительные органы на месте поймали 41-летнего местного жителя Тэцуя Ямагами. Он стрелял из самодельного дробовика. Во время задержания мужчина не сопротивлялся, а через небольшой промежуток времени гражданина арестовали по обвинению в покушении на убийство. Сейчас полиция во всю допрашивает Ямагами.

Цель злоумышленника не удалась, Абэ выжил. Правда, получил ранение в грудь с левой стороны. Теперь экс-премьяр Японии находится под строгим наблюдением медиков. Его состояние врачи оценивают как критическое из-за «остановки сердца и легких». Особенно ситуацию усугубило то, что преступник стрелял сзади, сообщает японский портал Nihon TV.

Ранее 5-tv.ru показывал видео момента нападения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ.