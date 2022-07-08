Корреспондент BBC стал участником провокации против российских журналистов
Фото: Philipp Schulze / ТАСС
Несмотря на сообщения о жертвах, российских войск вообще не было на месте якобы гибели солдат ВС РФ.
Украинские спецслужбы на фоне поражения Киева в спецоперации России по защите республик Донбасса начали атаковать не армию, а уже российских журналистов.
В качестве объекта наспех состряпанного фейка украинские спецслужбы выбрали съемочную группу военкора «Известий» Валентина Трушнина. Украинские пропагандисты обвинили сотрудников «Известий» в «виновности в гибели российских солдат».
Речь идет о событиях 30 июня. В тот день съемочная группа военкора «Известий» Валентина Трушнина работала в районе Горловки с отдельным танковым батальоном «Дизель». В котором, кстати, даже не было российских солдат: в подразделении состоят только бойцы из Донецкой народной республики. Танки спокойно отработали по украинским позициям из «серой зоны» — места где попросту нет позиций ДНР и армии России, где их не могли достать ВСУ. После работы по позициям украинских войск военные и съемочная группа вернулись в расположение части.
По мотивам тех событий был опубликован репортаж «Военный корреспондент „Известий“ показал танковую карусель ВС РФ в ДНР».
Тем не менее, в Telegram-канале журналиста Барабанова, который работает на Русскую службу BBC (сайт заблокирован в России по решению Роскомнадзора за распространение фейков о спецоперации) появилось заявление якобы солдатских матерей, которые потребовали запретить доступ военных корреспондентов на фронт. По нашим данным, Барабанов сейчас находится на Украине.
«Женщины» сослались на то, что якобы после репортажа Валентина Трушнина 30 июня позиции военных обстреляли тяжелая артиллерия ВСУ, после чего погибли пятеро российских военных из Астрахани, а еще трое пострадали.
Стоит отметить, что никакие военные из России в тот день в описываемых сражениях вообще не участвовали. Не говоря уже о том, что украинская армия даже не успела открыть ответный огонь, поскольку получила сокрушительный удар.
Но при ознакомлении с «документом» можно заметить и другие интересные детали, которые позволяют предположить, что журналистов «Известий» попытались очернить украинские спецслужбы. На это указывают сразу несколько фактов.
В частности, в дате на обращении рядом с 2022 годом стоит не буква «г.», как принято в России, а «р.» — как пишут на Украине. Автор документа, по всей видимости, привык писать слово «рок», что по-украински переводится как «год».
Кроме того, в обращении даже имя прописано с ошибкой — «Асила» вместо «Асыла».
Совокупность фактов позволяет предположить, что украинцы попытались организовать фейк против военкора «Известий» Валентина Трушнина, который известен не только своим репортажами, но и сбором помощи для союзных сил, которые помогают освободить Донбасс.