Корреспондент BBC стал участником провокации против российских журналистов

Фото: Philipp Schulze / ТАСС

Несмотря на сообщения о жертвах, российских войск вообще не было на месте якобы гибели солдат ВС РФ.

Украинские спецслужбы на фоне поражения Киева в спецоперации России по защите республик Донбасса начали атаковать не армию, а уже российских журналистов.

В качестве объекта наспех состряпанного фейка украинские спецслужбы выбрали съемочную группу военкора «Известий» Валентина Трушнина. Украинские пропагандисты обвинили сотрудников «Известий» в «виновности в гибели российских солдат».

Речь идет о событиях 30 июня. В тот день съемочная группа военкора «Известий» Валентина Трушнина работала в районе Горловки с отдельным танковым батальоном «Дизель». В котором, кстати, даже не было российских солдат: в подразделении состоят только бойцы из Донецкой народной республики. Танки спокойно отработали по украинским позициям из «серой зоны» — места где попросту нет позиций ДНР и армии России, где их не могли достать ВСУ. После работы по позициям украинских войск военные и съемочная группа вернулись в расположение части.

По мотивам тех событий был опубликован репортаж «Военный корреспондент „Известий“ показал танковую карусель ВС РФ в ДНР».

Тем не менее, в Telegram-канале журналиста Барабанова, который работает на Русскую службу BBC (сайт заблокирован в России по решению Роскомнадзора за распространение фейков о спецоперации) появилось заявление якобы солдатских матерей, которые потребовали запретить доступ военных корреспондентов на фронт. По нашим данным, Барабанов сейчас находится на Украине.

Telegram / ibarabanch

«Женщины» сослались на то, что якобы после репортажа Валентина Трушнина 30 июня позиции военных обстреляли тяжелая артиллерия ВСУ, после чего погибли пятеро российских военных из Астрахани, а еще трое пострадали.

Стоит отметить, что никакие военные из России в тот день в описываемых сражениях вообще не участвовали. Не говоря уже о том, что украинская армия даже не успела открыть ответный огонь, поскольку получила сокрушительный удар.

Но при ознакомлении с «документом» можно заметить и другие интересные детали, которые позволяют предположить, что журналистов «Известий» попытались очернить украинские спецслужбы. На это указывают сразу несколько фактов.

В частности, в дате на обращении рядом с 2022 годом стоит не буква «г.», как принято в России, а «р.» — как пишут на Украине. Автор документа, по всей видимости, привык писать слово «рок», что по-украински переводится как «год».

Кроме того, в обращении даже имя прописано с ошибкой — «Асила» вместо «Асыла».

Совокупность фактов позволяет предположить, что украинцы попытались организовать фейк против военкора «Известий» Валентина Трушнина, который известен не только своим репортажами, но и сбором помощи для союзных сил, которые помогают освободить Донбасс.