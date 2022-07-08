На Камчатке вертолет с детьми совершил незапланированную посадку на вулкан

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Telegram / Официальная страница губернатора Камчатского края Владимира Солодова

Никто из находящихся внутри школьников не пострадал.

Вертолет со школьницами, которые летели на экскурсию в Долину гейзеров, совершил незапланированную посадку в кальдере вулкана Узон. Об этом рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Сегодня один из вертолетов Камчатского авиационного предприятия после вылета из Долины гейзеров отметил техническую неисправность и пилот принял решение совершить незапланированную посадку в кальдере вулкана Узон. Технический разбор будет произведен, сейчас на место направляется резервный борт, чтобы детей забрать», — заявил он в Telegram-канале.

В том числе глава региона отметил, что никто из находящихся внутри школьников не пострадал.

Действительно страшное происшествие произошло 24 июня в черте Рязани, где разбился Ил-76 в районе Михайловского шоссе. Всего на борту самолета было десять человек, в результате крушения — пострадало девять человек, четверо из которых погибли, а пятеро были госпитализированы. 5-tv.ru показывал видео с моментом падения судна.