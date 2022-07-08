«Знакомство было шапочным»: Олеринская рассказала о тайном женихе

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Мама актрисы впервые увидела зятя только в ЗАГСе.

Ингрид Олеринская неожиданно вышла замуж в день своего 30-летия. Никто не знал, когда и как актриса познакомилась со своим будущим супругом. Единственное, что известно о молодом человеке — далек от шоу-бизнеса и раньше работал спасателем.

Недавно Олеринская решила раскрыть тайну своего стремительного романа. В беседе с изданием WomanHit.ru она рассказала, что знакомство с возлюбленным — довольное банальное. Встретились в клубе, он предложил подвести, она отказалась. Спустя неделю пересеклись в том же клубе, поболтали, мужчина вызвал такси домой, предварительно обменявшись ссылками на соцсети.

«Я помнила, что это тот самый молодой человек, которого я отбрила неделей раньше, но в этот раз почему-то он вызвал больше доверия. И я любезно согласилась, чтобы он под утро вызвал мне такси. Он сказал, что у меня очень красивое имя — Ингрид. Такое не забудешь. А у него тоже имя хорошее — Роман», — рассказала актриса.

После знакомства история пары развивалась стремительно. Спустя пару месяцев Роман назначил Ингрид место свидания — ЗАГС. Олеринская согласилась и назначила дату. Роскошное кольцо Роман купить не успел — но подарил самодельное из проволоки (с которым девушка потом не расставалась).

О будущей свадьбе не знал никто, даже мама и близкие друзья Ингрид Олеринской. Кстати, мама актрисы впервые увидела будущего зятя только на церемонии в ЗАГСе.

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