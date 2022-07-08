Голодные и без поддержки: иностранные наемники жалуются на ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

По словам военных, из-за плохой организации они даже не получают «достойного» питания.

Иностранные наемники из Великобритании и США шокированы характером боевых действий на Украине. Прошедшие через Афганистан и Ирак, опытные военные находятся в абсолютном хаосе командования. Мнение иностранцев передает издание The New York Times.

По словам наемников, они привыкли к мощной поддержке с воздуха и постоянному прикрытию, а в рядах ВСУ они вынуждены «воевать по-старинке» — бегать по окопам, снова и снова встречая мощный отпор российских войск.

«Все гораздо интенсивнее, чем-то, что я видел в Афганистане. Сражение за сражением», — поделился американец Брайан.

Кроме того, иностранные наемники рассказали, что из-за провальной организации они не получают регулярных пайков, а многих новобранцев «забрасывают» в разгар событий без каких-либо указаний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ДНР британский наемник Эйден Аслин обжаловал свой смертный приговор.