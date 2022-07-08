Появилось видео момента нападения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Телеканал HNK опубликовал видео с моментом нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ

Фото: www.globallookpress.com / POOL

Злоумышленник выстрелил в политика из дробовика.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был ранен в пятницу 8 июля во время уличного выступления в городе Нара. Японский телеканал HNK опубликовал кадры, на которых запечатлен момент стрельбы.

Представитель правящей Либерально-демократической партии Японии сообщил, что политик с кровотечением госпитализирован. Он находится без сознания.

По данным полиции, Абэ выстрелили в спину из дробовика. Нападавшего схватили. Предполагается, что он был один.

Выстрелы совершил 41-летний житель Токио. Он находится на допросе в полиции, но о мотивах нападения пока ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Синдзо Абэ было совершено покушение. Местное агентство сообщало, что у политика остановилось сердце и отказали легкие.