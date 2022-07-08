На «Российской креативной неделе» выделили социальные программы Пятого канала

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Особое внимание на форуме было уделено проекту «День добрых дел».

На «Российской креативной неделе», которая накануне стартовала в Парке Горького в Москве, отметили контент, который делает Пятый канал и другие подразделения Национальной Медиа Группы. Особый интерес у участников форума вызвали передачи и проекты социальной направленности.

«Я счастлива, что в Национальной Медиа Группе создан клуб, специальный круг, который объединяет людей, которые являются хедлайнерами, создают социально значимый контент. На Пятом канале это „День добрых дел“, „День ангела“, еще есть несколько проектов, которые мы делаем с нацприоритетами», — отметила заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга Пятого канала Марина Белова.

«Я лично знаю авторов, которые эти сюжеты делают. Ообщение с очень несчастным, больным, зачастую даже смертельно больным ребенком, оно выворачивает наизнанку», — рассказал главный редактор канала «78» Александр Анучкин.

По мнению главного редактора канала «78», профессионально сделанная программа всегда достучится до сердца телезрителя.

Именно таков «День добрых дел» на нашем канале, который по праву считается одним из лучших благотворительных проектов на российском телевидении.