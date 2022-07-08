В Минобороны рассекретили архивные данные об освобождении Одессы в годы ВОВ

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Свидетели событий подтверждали факты страшных преступлений нацистов. Среди них — сожжение заживо женщин и детей.

В Минобороны рассекретили архивы, связанные с освобождением Одессы в годы Великой Отечественной войны. В документах — описания подвигов красноармейцев, а также свидетельства того, как гитлеровцы и их союзники расправлялись с местными жителями.

Так, румынский офицер в дневнике описывает, как на окраине Одессы заживо сожгли женщин и детей. За время оккупации, которая продлилась 907 дней, погибли 82 тысяч мирных жителей. А при отступлении фашисты взрывали школы, больницы, памятники и музеи. Одесские предприятия разграбили — вывезли технику заводов. Их после окончания войны восстанавливали несколько лет.

Уникальные документы опубликованы в мультимедийном разделе «Одесса обрела свободу».