Фото, видео: 5-tv.ru

Людей гнали в отряды под угрозой расстрела, а автоматы многие из них впервые взяли в руки лишь на передовой.

Пленные украинские солдаты рассказали о том, какова на самом деле ситуация в рядах ВСУ. Людей гнали в отряды под угрозой расстрела, а автоматы многие из них впервые взяли в руки лишь на передовой. Да и иностранная техника, которой Запад активно накачивает Украину, оказалась бесполезной — несмотря на всю свою современную начинку. Откровения сдавшихся офицеров выслушал Кирилл Ольков.

Сдаться без боя

«Недоофицер» — как говорит сам про себя курсант с лейтенантскими погонами. Командиры ВСУ даже не дали ему закончить харьковский институт. Бросили на передовую без опыта и образования.

«Я не доучился, навыков определенных, чтобы руководить людьми, отдавать приказы, что-то продвигать и обдумывать со своим состоянием психологическим — это тяжело. Так и явилось. Было тяжело, я не смог с этим справиться», — говорит военнопленный Алексей Залогин.

Военнослужащий Украины сдался при первой же возможности. Впрочем, как и весь его взвод. Сами вышли к российским военным и сложили оружие.

25-я десантно-штурмовая бригада была взята в плен в Краснополье в ходе наступления российских войск на Славянск. ВСУ не оказали никакого сопротивления и сдались без боя. Сами военнослужащие Украины рассказывают, что от элитного подразделения десантников осталось разве что одно название. Из-за больших потерь на передовые позиции набирали всех подряд.

«Это подразделение формировалось постоянно из новых людей, потери были очень большие. Поэтому называть тех людей, которые там находятся, десантниками — это громко сказано. Это непрофессиональные военные, мобилизованные люди», — добавил военнопленный Михаил Козырема.

«Стрелять учили на компьютерах»

«Новобранцев» учили стрелять прямо на позициях. Многие до этого вообще никогда не держали в руках автомат.

«В тире виртуальном стрелять учили. Там на компьютерах стрелять виртуально», — говорит военнопленный Андрей.

Военнопленные рассказывают: сдаться хотели уже давно. Боялись командиров, которые пугали их расстрелом за дезертирство и российским пленом. Оказалось, это были всего лишь слова.

«Плохого ничего не могу сказать, к нам отнеслись хорошо. Не так, как наше правительство к нам относится. Мы два дня стояли на позициях: не ели, не пили», — пояснил Андрей.

Натовское оружие

Стоять до последнего им приказал, в том числе командир роты. Хотя и он признает: проблемы со снабжением были. А вот оружия, в том числе западного, хватало. Правда им особо никто не пользовался.

«Иностранное оружие есть, его хватает. Стоит только заказать, и оно у тебя будет. Но я сильно не практикую его — очень много предохранителей, человек может запутаться, сбиться», — уверяет командир роты Рустам Реметов.

Простые солдаты куда более откровенны. Их просто никто не учил стрелять из американских противотанковых ракет.

«Обучали иностранные специалисты молодых военных контрактных, а те обучали остальных, и так по цепочке происходило. Всех не обучали работе с этим оружием, в нашей роте только двое человек умели с ним работать», — добавляет Михаил Козырема.

Только сейчас все понимают: именно здесь, вопреки киевской пропаганде, им ничего не угрожает. Сдавшийся в плен «недоофицер» говорит, что просто выполнял чужие приказы против своей воли. И вопреки здравому смыслу.