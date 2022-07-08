Шольц заставит немцев померзнуть

Канцлер Шольц в ответ на гнев немцев санкциями против РФ заявил, что поддержит Киев

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka; 5-tv.ru

Канцлер Германии умудрился разозлить хладнокровных немцев, ведь население страдает из-за последствий антироссийских санкций, пока страна «подкармливает» Украину новым оружием.

Германия продолжит оказывать помощь Украине в полном объеме. Такое заявление Олаф Шольц сделал на прямой линии. При этом канцлер пообещал, что действовать будет при полной поддержке граждан. Это вызвало недоумение у зрителей.

Так, владельцы семейной пекарни сказали — их бизнес на грани закрытия из-за слишком высоких цен на газ и пшеницу. И неплохо было бы поддержать мелких предпринимателей, а санкции против России отменить. В ответ Шольц заявил прямо противоположное.

«К концу года мы планируем отказаться от импорта нефти из России, а что касается газа, то пока нет единого эмбарго на газ со стороны ЕС. Поэтому все ограничения на поставки являются решением, принятым в одностороннем порядке Россией по техническим причинам», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

При этом больше половины немцев считают, что антироссийские санкции больше сказались на Германии. И правительство просто не хочет договариваться о поставках газа в полном объеме.

К тому же, сам Шольц несколько дней назад называл ситуацию в энергетическом секторе взрывоопасной, но теперь, как говорят политологи, его высказывания стали похожи на реплики Джо Байдена, который в росте цен на топливо обвинял российского президента.