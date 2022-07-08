Возмездие и защита: бойцы ДНР с командиром-женщиной бьют по ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

Противника Качура знает досконально. Признается — по ту сторону не только ВСУ, но и наемники с натовским вооружением.

И в эти минуты союзные силы наносят ответные удары по позициям националистов, с которых они обстреливают Донецк. И как удалось выяснить, по мирному населению бьют не только солдаты ВСУ, но и иностранные наемники. Валентин Трушнин с подробностями.

Единственный в Донбассе и России реактивный дивизион под командованием женщины ведет ночную контрбатарейную стрельбу. Полковник Ольга Качура с позывным «Корса» воюет восемь лет, но с таким противником столкнулась впервые. Она уверена — против ее подразделения по другую сторону фронта — вовсе не украинские солдаты. Оттуда прилетают снаряды натовского калибра.

На позиции мы выдвигаемся в сумерках. Грады приехали, когда уже окончательно стемнело — специально, чтобы противник не заметил изменений на этом участке. Офицеры внимательно следят, чтобы не зажегся ни один фонарь, иначе позиции тут же будут раскрыты.

Вот так я выгляжу в объективе тепловизора, которым мы попробуем снять залп. Главное в ночных стрельбах — светомаскировка. Пока не откроем огонь, мы не должны подсвечивать свои позиции.

Это не только возмездие за гибель детей в Донецке и Макеевке. Это попытка спасти жителей Донбасса от новых обстрелов. От точности стрельбы зависит, сколько украинских орудий отроют огонь по жилым кварталам. Кстати, именно поэтому удар по противнику наносят ночью — в темноте можно подойти ближе к противнику.

«Конечно, мы идем по темной дороге, с погашенными фарами для того, чтобы нас не было видно. Тяжело, для водителей — вождение, для наводчиков — наведение. Но тут свои громадные плюсы, опять же, скрытность и тайность подхода на огневую позицию, наиболее близко приближенную к линии соприкосновения с противником. Стараемся дотянуться даже где-то ценой своей жизни», — поясняет командир Ольга Качура.

Реактивные снаряды улетают за считанные секунды. После этого установки покидают позиции, чтобы не попасть под ответный огонь. Заряжают Грады ближе к тылу. Затем все повторяется снова — тщательная светомаскировка, точный удар и быстрый отход. И так каждую ночь. До тех пор, пока артиллерию противника не отодвинут от Донецка.