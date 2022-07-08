На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершено покушение

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda; twitter/senkyo_matsu

Синдзо Абэ ранен, очевидцы слышали два выстрела.

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ напали во время уличного выступления. Он ранен, пишут местные СМИ.

Отмечается, что было слышно как минимум два выстрела. Экс-премьера госпитализировали. Нападавшего задержали.

Агентство «Киодо Цусин» сообщает, что у Абэ, возможно, остановилось сердце и отказали легкие.