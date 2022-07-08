ВСУ за ночь нанесли свыше 300 ударов по Донецку

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Боевики бьют хаотично, стараясь нанести как можно больше урона городской инфраструктуре и уничтожить как можно больше мирных жителей.

Украинские войска этой ночью возобновили обстрелы Донецка. После многочисленных прилетов горят дома сразу в нескольких районах города. Снаряды падали неподалеку и от нефтебазы, где накануне вечером начался пожар, его до сих пор тушат.

Сирены тревоги звучали даже в Шахтерске, который расположен вдали от линии соприкосновения. После обстрела власти начали эвакуацию населения. Всего за минувшие сутки украинская армия выпустила по жилым кварталам ДНР больше трехсот боеприпасов.

Есть раненые. Сведения о последствиях обстрелов постоянно обновляются.