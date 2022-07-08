Лолита Милявская сообщила поклонникам об отъезде из Москвы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev; Instagram* / lolitamilyavskaya

Артистка раскрыла детали поездки на видео в социальных сетях.

Певица Лолита Милявская покинула Москву. Артистка отправилась во Владивосток по рабочим вопросам. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Лолита опубликовала видео с борта самолета. В коротком ролике она и рассказала детали своей поездки.

«Ну все, по своим работам во Владивосток. До встречи!», — сказала артистка.

Как ранее писал 5-tv.ru, российская певица Лолита Милявская похвасталась двумя свежими татуировками: на шее и на предплечье. Артистка призналась, что это переводные татуировки.

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