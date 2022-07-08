Самые яркие новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Ведущая Ксения Собчак может быть снова беременна

Екатерина Иванова 205

Пользователи соцсетей заподозрили, что Ксения Собчак снова беременна

Ведущая Ксения Собчак может быть снова беременна

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

В последнее время все чаще появляются слухи о беременности знаменитости.

Телеведущая Ксения Собчак выставила напоказ округлившийся живот, из-за чего ее стали подозревать в очередной беременности. Знаменитость спровоцировала слухи о рождении малыша в ближайшем будущем, пишет dni.ru.

Светская львица недавно появилась на одном из мероприятий с идеальной укладкой и в черном строгом платье. После этого в Интернете появилась фотография, на которой виден округлившийся живот звезды. После публикации снимка Собчак начали поздравлять с беременностью.

Telegram / zvezdach_mag

Однако вполне возможно, что телеведущую просто сфотографировали с неудачного ракурса. А может быть, она набрала лишний вес. Однако стоит отметить, что в последнее время не в первый раз появляются слухи о ее беременности. Недавно она сфотографировалась в фиолетовом шелковом платье с подозрительно выпирающим животом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Собчак снова объявила о планах уехать из России. На этот раз она решила уехать в Турцию.

Новости партнеров

Новости СМИ2