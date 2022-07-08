Ведущая Ксения Собчак может быть снова беременна

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

В последнее время все чаще появляются слухи о беременности знаменитости.

Телеведущая Ксения Собчак выставила напоказ округлившийся живот, из-за чего ее стали подозревать в очередной беременности. Знаменитость спровоцировала слухи о рождении малыша в ближайшем будущем, пишет dni.ru.

Светская львица недавно появилась на одном из мероприятий с идеальной укладкой и в черном строгом платье. После этого в Интернете появилась фотография, на которой виден округлившийся живот звезды. После публикации снимка Собчак начали поздравлять с беременностью.

Telegram / zvezdach_mag

Однако вполне возможно, что телеведущую просто сфотографировали с неудачного ракурса. А может быть, она набрала лишний вес. Однако стоит отметить, что в последнее время не в первый раз появляются слухи о ее беременности. Недавно она сфотографировалась в фиолетовом шелковом платье с подозрительно выпирающим животом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Собчак снова объявила о планах уехать из России. На этот раз она решила уехать в Турцию.