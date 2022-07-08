Канада обманула Украину с турбинами для «Северного потока»

«Европейская правда»: власти ФРГ уговорили Канаду снять эмбарго с турбин для «Северного потока»

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Киев недоволен решением Канады передать турбину «Северного потока» Германии, потому что считает его «необоснованным и опасным для санкционного режима»

Несмотря на просьбы Украины, Канада хочет сделать исключение в санкциях для турбин «Северного потока». Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на источники.

«Канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставок турбин для газопровода Nord Stream, что создаст прецедент точечного снятия эмбарго по требованию государства-агрессора», — говорится в материале издания.

Источники портала считают, что формальным поводом к отмене санкций станет просьба министра экономики ФРГ Роберта Хабека. Ранее он призвал Оттаву передать турбину Берлину. Также Канада планирует подтвердить свое решение тем, что возвращение оборудования позволит России восстановить объемы поставок газа в Европейский союз.

Издание пишет, что Киев недоволен решением Канады, так как считает его «необоснованным и опасным для санкционного режима».

Портал утверждает, что еще 22 июня министр энергетики Украины Герман Галущенко написал письмо главе министерства природных ресурсов Канады Джонатану Уилкинсону, в котором уговаривал не возвращать турбины в Европу.

Компания «Газпром» снизила с середины июня поставки Siemens, которая из-за санкций Канады против российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции «Портовая» из ремонта.

Как ранее писал 5-tv.ru, вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал Канаду разобраться с вопросом доставки турбины для газопровода «Северный поток».