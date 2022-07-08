Актриса Александра Бортич ударила оскорбившего ее звезду КВН во время интервью

Фото: Instagram* / bortich

Лисевский терроризировал актрису нелепыми и оскорбительными вопросами.

Российская актриса театра и кино Александра Бортич дала пощечину звезде КВН Богдану Лисевскому, который оскорбил ее во время интервью. Артистка принимала участие в шоу комика «Плюшки» на YouTube.

Лисевский задал Бортич вопрос о том, требуется ли объектив для муравьев, потому что у нее «маленькое лицо».

Кроме того, он прошелся по внешнему виду актрисы.

«Круто, что есть такие простые актрисы, как вы. Которые особо не зарабатывают и ходят черт-те в чем», — сказал комик.

Бортич отметила, что такие вопросы не были оговорены заранее. Кроме того, ведущий стал называть ее Саньком.

Актриса не выдержала после того, как комик начал спрашивать ее о фильме «Я худею», при этом пропуская в названии букву «д». Бортич встала с места, ударила Лисевского по лицу и вышла из студии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бортич пожаловалась подписчикам на таксиста, который выгнал ее с маленьким ребенком из машины посреди шоссе в дождь за то, что она якобы нагрубила ему.

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