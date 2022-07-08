Политик и блогер Тюльпанов назвал Даню Милохина «однодневкой и позорищем»

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин

«Коллега по цеху» считает, что популярность Милохина закончится уже очень скоро.

Политик Владислав Тюльпанов назвал тиктокера Даню Милохина «однодневкой и позорищем». Об этом он рассказал в беседе с dni.ru.

«Я считаю, что сравнивать такого артиста, как Юрия Шатунова, у которого в каждой песне жизнь, в каждой песне смысл, с такой однодневкой и позорищем, как Даня Милохин и близко нельзя», — сказал Тюльпанов.

Общественный деятель считает, что внезапно запевшие безголосые тиктокеры — это позор и деградация нового поколения. По его мнению, раньше была культура, а сейчас хоть и есть хорошие исполнители, но они не могут добиться известности.

Политик отметил, что про Милохина стыдно говорить. Причем, у Тюльпанова определенно есть с чем сравнивать - молодой человек занимается раскруткой своей деятельности через социальные сети.

«Чем этот человек будет заниматься в будущем? Какой его смысл жизни? Ради чего он делает то, что делает?», — спросил Тюльпанов.

Он назвал Милохина однодневной тупостью, «которая завтра закончится».

Недавно журналистка сравнила 20-летнего Милохина с экс-солистом «Ласкового мая» Юрием Шаутновым, который умер 23 июня. Сам тиктокер не одобрил это сравнение. Он считает себя суперзвездой, которая не уступает Элтону Джону и Фредди Меркьюри.

Как ранее писал 5-tv.ru, Даня Милохин выругался матом из-за сравнения его с Юрией Шатуновым.