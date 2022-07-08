Николай Басков призвал к импортозамещению в российской культуре

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Артист считает, что нужно давать дорогу отечественным артистам, режиссерам, балетмейстером и дирижерам.

Певец Николай Басков прокомментировал сотрудничество России с иностранными артистами.

Артист считает, что творческий обмен нужен и полезен, но сейчас необходимо дать дорогу отечественным артистам, режиссерам, балетмейстером и дирижерам.

«Надо их защищать и создавать условия для развития, а не наращивать конкуренцию со стороны иностранных коллег», — пишет Басков в своем Telegram-канале.

Он указал на тех зарубежных артистов, которые заработали свои состояния в России, а теперь поливают нашу страну грязью.

Николай Басков в последнее время крайне активен в сфере популяризации русской культуры и продвижения молодых исполнителей. Например, не так давно он анонсировал работу над российским аналогом конкурса «Евровидение».

Как ранее писал 5-tv.ru, певца Баскова атаковали сообщениями с угрозами за поддержку спецоперации России на Украине.