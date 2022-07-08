Хладнокровие вознаграждается. Китайский совет дня на пятницу, 8 июля

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Пятница — это то день, когда вам придется контролировать не только себя, но и других.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 8 июля?

В пятницу продолжится марафон эмоциональности. Людей вокруг будет распирать от разных чувств, не обязательно приятных. Если вы чувствуете повышенную эмоциональность и за собой — максимально сконцентрируйтесь на ее контроле.

Тем, кто спокоен, в пятницу повезет — вероятны неплохие сделки по покупке или продаже недвижимости или других ценностей. А вот торговаться в этот день не стоит — бесполезно, даже не пытайтесь сбить цену. Неблагоприятно также подавать иски в суд или просто с кем-то спорить.

Если большие дела не клеятся — просто займитесь повседневными мелкими заботами. Этот день пройдет, энергии сменятся и все сложится наилучшим для вас образом.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.