Имя, стертое временем: история короткой жизни балерины Любови Рославлевой

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Балерина прожила короткую жизнь и сгорела от чахотки в 30 лет.

Актер Станислав Садальский на своей странице в LiveJournal рассказал о балерине Любови Рославлевой, которую сейчас вспоминают только потому, что в ее могилу похоронили актера Олега Даля. Артистка родилась 7 июля 1874 года.

«Любовь Рославлева, балерина Императорских театров из дворянского рода Рославлевых. Сегодня ее имя почти забыто и упоминается лишь потому, что именно к ней в могилу на Ваганьково подхоронили Олега Даля», — говорится в статье.

Актер отметил, что балерина блистала на сценах Большого и Мариинского театров, гастролировала в Европе и считалась одной из выдающихся балерин своего времени. Он танцевала ведущие партии в «Баядерке», «Спящей красавице», «Дон Кихоте» и «Корсаре».

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Умерла балерина очень молодой, в 30 лет. Отмечается, что в некрологе балерины сказано, что она долго болела чахоткой, уехала лечиться в Швейцарию, где у нее воспалился аппендицит, и операция была проведена с опозданием.

«Все, что она делала, выходило у нее красиво. И в этой гармонии чуялась душа — красивая, высокая и прекрасная. Она пронеслась в жизни милым видением, красивым сном. Она внесла в нашу жизнь немного красоты», — приводит Садальский выдержку из некролога.

Мужем балерины был актер Пров Садовский, который позже стал народным артистом СССР и худруком Малого театра.

Садальский рассказал, что Даля похоронили в могилу Рославлевой, потому что для него там места не нашлось, и администрация Ваганьково отыскала свободную могилу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что под надгробной плитой актера Олега Даля на Ваганьковском кладбище на самом деле находится гроб другой знаменитости, а артист похоронен в трех метрах от него.