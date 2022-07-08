Союзные силы уничтожили колонну с грузинскими наемниками под Северском
Фото: Стрингер / ТАСС
Военные отступали на нескольких десятках машин.
Союзные силы уничтожили под Северском в Донецкой народной республике колонну с грузинскими наемниками. Они ликвидировали 30 боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«У Северска была разбита колонна грузинских наемников. Отступали они на нескольких десятках машин и пикапах», — сказал он.
По его словам, союзные силы очень точно сработали. В результате машины остались на месте вместе с этими наемниками. Все они сгорели.
Как ранее писал 5-tv.ru, союзные силы прошли освобожденный Лисичанск и двигаются в сторону Северска, куда отступают подразделения ВСУ. Личный состав украинских войск после интенсивных боев в Луганской народной республике поредел до 40%.