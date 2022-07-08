Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Поклонники заметили признаки фотошопа на новом снимке знаменитости.

Телеведущая Ольга Бузова выложила очередное провокационное фото в Instagram* На снимке звезда запечатлена без верхней части нижнего белья: знаменитость прикрылась только чашкой кофе и телефоном. Ее подписчики высмеяли странный снимок.

Instagram* / buzova86

Поклонники возмутились заметным признакам фотошопа. Другие пристыдили ведущую. Однако публикация набрала более 100 тысяч лайков за несколько часов.

«А волосы в кружке, так задумано?», — написал один пользователь.

«Столько фотошопа, что не узнать», — написал второй.

«Оля, как тебе не стыдно?», «Сколько можно уже пельмени свои показывать?????», «Оля, перед папой не стыдно?» — возмутились подписчики.

Многие поклонники знаменитости обратили внимание на неприглядно выглядящие ноги певицы.

Как ранее писал 5-tv.ru, телеведущая Ольга Бузова ответила на слухи о новом романе и скорой свадьбе с политическим деятелем.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.