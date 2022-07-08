ВСУ бросили американские снаряды при бегстве из Лисичанска

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Среди брошенной техники не было найдено того, что есть в арсенале Украины.

Украинские военные бросили большое количество вооружения и военной техники при отступлении из Лисичанска Луганской народной республики. Об этом сообщает RT.

Войска Украины оставили склады артиллерийских снарядов, в том числе поставленных из США.

«Судя по всему, это был украинский грузовик, перевозивший американские снаряды (для гаубиц) М777», — говорит корреспондент RT Мурад Газдиев.

Также корреспондент показал артиллерийские снаряды. По его словам, в арсенале Украины и среди того, что ей досталось от Советского Союза, «нет ничего похожего».

Журналист отметил: заметно, что все было прошено в спешке. А виной этому российский контрбатарейный огонь.

Также корреспондент показал огромное количество брошенных метательных снарядов. Ими снабжала Америка украинские вооруженные силы. Кроме того, были брошены сеть траншей и укреплений.

Местные жители надеются, что территорию очистят от боеприпасов как можно быстрее. Они устали от взрывов и рады уходу украинских военных.

Корреспондент заключил, что этот район можно было оборонять в течение многих недель, но украинские военные и националисты решили бежать.

«Это еще один признак того, что их боевой дух уже совсем не такой, как раньше», — подытожил он.

Как ранее писал 5-tv.ru, российские военные вместе с подразделениями ДНР и ЛНР продвигаются в сторону Бахмута.