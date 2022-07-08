В ГД внесли законопроект об установлении Дня семьи, любви и верности выходным днем

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Планируется, что новый выходной отразит суть праздника и поможет россиянам быть больше с семьей.

В России может появиться еще один выходной. Его планируют установить 8 июля в День семьи, любви и верности.

Этот праздник стал государственным буквально неделю назад, после того, как президент подписал соответствующий указ.

Теперь в Госдуму внесен законопроект, который позволит россиянам как раз провести чуть больше времени с семьей, что и отражает суть праздника.