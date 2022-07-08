Несбывшиеся обещания: почему Борис Джонсон потерял пост премьер-министра

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tejas Sandhu; 5-tv.ru

Работа самого популярного мэра Лондона на должности премьер-министра Великобритании завершилась провалом.

Случилось то, чего уже давно ждала вся Великобритания, да и не только она. Борис Джонсон после рекордной череды отставок своих подчиненных наконец и сам объявил, что уходит.

1079 дней он держался у власти. Сначала сохранить пост ему помогала затяжная пандемия, потом Украина, но все-таки ценники в магазинах, которые обновляются по два раза в день, не скроешь за пышной шевелюрой.

Среди всех британских премьеров, которые после Второй мировой рекордно мало занимали свои посты, Джонсон стал четвертым.

Из наших современников меньше него кабинетом министров управлял только Гордон Браун. Тот, кстати, тоже был известен своими скандалами и весь срок извинялся то перед оскорбленными избирателями, то перед своими однопартийцами.

Даже работа неоднозначной Терезы Мэй продлилась дольше. Что уж говорить об эталонах британского правительства — Тони Блэре и Маргарет Тэтчер. Борис не дотянул даже до трети от их сроков.

Как проходило расставание Джонсона со своим креслом и чем запомнится одиозный премьер, расскажет корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Двойник Бориса Джонсона сегодня тоже на Даунинг-стрит показывает картонку с адресом своего сайта. Можно заказать его на свадьбу, день рождение или вечеринку по поводу отставки премьера. Повезло, что собравшиеся не приняли за настоящего. Настроения такие — могли бы и побить.

Вопреки ожиданиям, Борис оказался на редкость упертым и жадным до власти. Из кресла премьера его пришлось буквально гнать пинками. Не уходил, пока уже соратники по партии не начали высказывать свое решительное «Don't!». Кто бы мог подумать?

У теперь уже бывшего главы кабинета министров не осталось ни народной поддержки, ни министров^больше половины разбежались из кабинета еще несколько дней назад.

«Совершенно ясно, что воля партии консерваторов заключается в том, что ей нужен новый лидер, а значит, и новый премьер-министр», — заявил сам Борис Джонсон.

Джонсон, кажется, без особого трагизма отнесся к необходимости освободить пост. Например, прямо во время прощальной речи он чесал себе ниже спины. Разве может что-то вообще унизить такого человека?

Борис построил свою карьеру на максимально нелепом поведении. Он позорился и внутри страны, и снаружи. Вот Эрдоган даже сказал об этом на саммите НАТО. Единственное, что омрачает этот уход — Борис останется и. о. до выборов нового премьера.

Члены британского кабинета теперь пытаются установить для Джонсона ряд правил, чтобы тот не слишком увлекся исполнением обязанностей.

«Я думаю, подавляющее большинство почувствует облегчение. Время Бориса Джонсона на посту премьер-министра, которого, вероятно, вообще не должно было быть, подходит к концу», — отметила глава правительства Шотландии Никола Стерджен.

Сначала выяснилось, что он пил и веселился с коллегами во время жесткого локдауна. Потом, что покрывал соратника по партии, который домогался мужчин. Но главная претензия — состояние британской экономики. В Британии сплошной кризис: Brexit, рост цен на энергоносители, последствия поставок оружия Украине.

«Он сеял ложь, мошенничество и хаос. В итоге мы застряли с правительством, которое не работает в разгар кризиса. Всем тем, кто поддерживал его, должно быть крайне стыдно», — лидер оппозиционной партии Лейбористов Кейр Стармер.

Пока он был мэром Лондона, людям нравилось. Но «Известиям» его бывший зам рассказал о странных привычках.

«Он был очень хорошим начальником. Хотя, признаюсь, иногда он мог выводить из себя, например, когда он давал обещание, которое, как ты понимал, было практически невозможно выполнить», — заместитель Бориса Джонсона с 2008-го по 2012-й на посту мэра Лондона Ричард Барнс

Кто мог бы подумать, что политик с таким высоким рейтингом закончит, уговаривая соратников доработать с ним.

Желающих немного. Крысиные бега уже стартовали: в Лондон, прервав визит в Индонезию, срочно улетела министр иностранных дел Лиз Трасс. Оживился министр обороны Бен Уоллес. Оба ставленники Джонсона и оба теперь претендуют на его пост. Даже кот Ларри от него отвернулся.

«Вы просили его уйти в отставку, Ларри?» — спросили у кота британские журналисты.

Ларри не стал отвечать на глупые вопросы. Понятно, что даже если не просил, то намекал тонко, по-английски. Но таких намеков Борис Джонсон к концу срока уже не понимал. Пришлось писать жирным шрифтом, чтобы бросалось в глаза. Как эта понятная, которую вывел фермер комбайном на своем поле.

Кстати, очень символично, что первым, кому позвонил Борис Джонсон после своей отставки, был Владимир Зеленский, которого он снова заверил в своей бесконечной поддержке.