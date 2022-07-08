Путин на встрече с лидерами фракций: время работает против Украины

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Президент особо подчеркнул слаженность работы Госдумы в период весенней сессии парламента, когда перед страной открылись новые вызовы.

Президент встретился с лидерами думских фракций и руководством нижней палаты парламента в Кремле, чтобы подвести итоги весенней сессии, которая завершилась накануне. С сегодняшнего дня парламентарии в рабочем отпуске. И большинство решило провести его в Донбассе. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин расскажет подробнее.

Люди разных взглядов, теперь они и сами говорят — сейчас не время для споров. Нужно действовать быстро и сообща. Слишком многое изменилось в мире за последние четыре месяца.

«После 24 февраля, когда началась специальная военная операция, всем ветвям власти и уровням власти страны требовалось действовать решительно, согласованно и быстро. Действовали консолидировано и сплоченно. Как настоящие государственники и патриоты России. Для которых в сложных условиях любые межпартийные расстояния уходят на второй план, потому что партий-то у нас много, а Родина одна», — отметил Путин.

После начала спецоперации депутаты быстро забыли о разногласиях. И в оперативном режиме решали острые проблемы — от мер по поддержке экономики в условиях санкций до доставки гуманитарных грузов жителям Донбасса.

«Мы отправили 97 конвоев на Донбасс. 15 тысяч тонн продовольствия, максимально помогаем детям. В доме отдыха приняли 10 с половиной тысяч детей», — заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Мы не хотели противостояния с Западом и не мы его начали, подчеркивает Путин. Пять волн расширения НАТО, ПРО в восточной Европе, госпереворот на Украине, в конце концов планы по захвату ДНР и ЛНР — это те самые прочерченные Москвой красные линии, через которые переступили ЕС и США.

«Такая страна, как Россия, не нужна им, вот почему. Именно поэтому поддерживали терроризм и сепаратизм, внутренние деструктивные силы и пятую колонну в нашей стране, все они получали и получают до сих пор поддержку со стороны этого коллективного Запада. Нам говорят и мы слышим сегодня, что мы начали борьбу на Донбассе, на Украине. Нет, ее развязал этот самый коллективный Запад, поддержал антиконституционный переворот на Украине в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей на Донбассе», — заявил Путин.

Одно из направлений этой битвы — экономическое — Запад уже проигрывает. На Россию обрушили больше 11 тысяч санкций — как ни на одну другую страну мира. А что в итоге? Санкции вернулись бумерангом к их же авторам. Топливный кризис в США, энергетический и продовольственный в Европе — это их прямые последствия.

«Они пытались не просто побольнее ударить по российской экономике, их целью было действительно посеять раздор, смуту в нашем обществе, деморализировать идею. Но и тут они просчитались, ничего не вышло и, уверен, не выйдет», — считает Путин.

Наша экономика выстояла, усилена поддержка бизнеса, государственных предприятий, многодетных семей. А вот любая ответная мера с нашей стороны может больно ударить по странам ЕС.

«Давайте введем, может быть, эмбарго на товары, произведенные в Польше по тем товарным группам, которые у нас в России тоже производятся», — предложил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Для США и Европы, кажется, уже не существует никаких правил. Рушится весь миропорядок. А Вашингтон пытается сохранить свое влияние. И в жертву этим амбициям приносит Европу.

«Просто устали стоять на коленях, унижаться перед теми, кто считает себя исключительными. Да еще и в ущерб себе обслуживать их интересы. Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», — отметил Путин.

Лидер «Справедливой России» предложил уравнять в правах военнослужащих ДНР и ЛНР с военнослужащими российской армии. Эта работа, по сути, уже началась.

«Я полностью это поддерживаю. Более того, на практике это реализуется. Если есть какие-то вещи еще недоработанные, нужно посмотреть и это обязательно сделать», — заявил президент.

Поставками Киеву вооружений Запад пытался ослабить нашу армию, но спецоперация ее только закалила.

«Наши ребята, которые выполняют там боевые задачи, они ведь действительно настоящие герои. Лето — курортный сезон, культурная жизнь, выставки, а ребята пошли там под пули, понимаете, жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою. Ради Родины нужно. Консолидация общества очень важна, нужна общенациональная поддержка вооруженных сил. Это чрезвычайно важно, чтобы воины наши чувствовали эту поддержку. Это будет придавать им сил, и это очень важно для достижения конечного результата. Он в любом случае будет достигнут, здесь нет никаких сомнений, но ребятам легче будет работать и выполнять боевые задачи, если они будут чувствовать за собой и дыхание Родины, поддержку нашего народа», — подчеркнул Путин.

О нуждах армии лучше узнавать на месте. Поэтому уже на днях часть депутатского корпуса отправится в рабочий отпуск — в ДНР и ЛНР.