Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Боевики целенаправленно бьют по жилым кварталам, чтобы было максимум жертв среди гражданских.

Прямо у входа во французское консульство в Санкт-Петербурге появился портрет погибшей два дня назад в Донецке десятилетней девочки. Ее убил снаряд, выпущенный из французской гаубицы. Правительство Макрона заботливо предоставило ее украинским националистам.

А накануне в столице ДНР погибли трое детей. Один из снарядов прилетел прямо на детскую площадку рядом с песочницей. Сегодня тоже не обошлось без жертв.

То, что ВСУ ведут хаотичные обстрелы из западного оружия, косвенно признали журналисты CNN. Они сняли репортаж о работе американской установки Хаймарс и узнали от украинских военных, что результаты своей работы те отслеживают по публикациям в российских СМИ и соцсетях. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин с последними новостями с места событий.

На улице люди подметают стекло. От удара разлетелся даже рубероид. Самые серьезные повреждения — в квартире на пятом этаже.

В потолке квартиры зияет огромная дыра размером метр на полтора после попадания ВСУ. К счастью, в квартире никого не было. Вся комната в мелкой цементной крошке. взрыв слышали даже в соседнем подъезде.

Галине Васильевне 86 лет, но сегодня у нее фактически был второй день рождения.

«Только дошла… Еще минута, меня бы порезало», — причитает старушка.

ВСУ ударили по кварталу несколько раз. Местные считают, что время обстрела ВСУ выбрали неслучайно. Боевики били по району в момент подвоза воды, сообщили местные жители.

Под огнем формирований Украины оказался и Петровский район. Весь день люди не могут выйти из дома.

Уже известно — погибла женщина, еще два человека пострадали. Один из снарядов пробил крышу и перекрытие этажей. В центре Донецка тоже шумно. Работает ПВО. В ответ на обстрелы города по позициям ВСУ удары наносит авиация союзных сил.