Умерла дизайнер Людмила Норсоян

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Бригаду скорой помощи вызвала ее дочь. Но медики лишь констатировали смерть.

В Москве умерла известный дизайнер Людмила Норсоян. Ей было 59 лет.

Как стало известно 5-tv.ru, скорую помощь вызвала ее дочь, но было уже поздно. Врачи лишь зафиксировали смерть дизайнера.

Причины гибели женщины пока не установлены.

Людмила Норсоян — дизайнер и основатель бренда инновационного трикотажа NORSOYAN. Она разрабатывала коллекции для российских и международных торговых марок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ушел из жизни Народный артист России Михаил Каплан. Он скончался на 90-м году жизни.