Умерла дизайнер Людмила Норсоян
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов
Бригаду скорой помощи вызвала ее дочь. Но медики лишь констатировали смерть.
В Москве умерла известный дизайнер Людмила Норсоян. Ей было 59 лет.
Как стало известно 5-tv.ru, скорую помощь вызвала ее дочь, но было уже поздно. Врачи лишь зафиксировали смерть дизайнера.
Причины гибели женщины пока не установлены.
Людмила Норсоян — дизайнер и основатель бренда инновационного трикотажа NORSOYAN. Она разрабатывала коллекции для российских и международных торговых марок.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ушел из жизни Народный артист России Михаил Каплан. Он скончался на 90-м году жизни.