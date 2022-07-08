Шахназаров призвал не пускать в Армению завернувшуюся в лаваш Екатерину Варнаву

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Эксперт заявил, что решение пустить Варнаву в Армению после скандальной афиши, в которой голые тела звезд прикрыли лавашом, «удивляет и возмущает».

Журналист Михаил Шахназаров раскритиковал афишу шоу Екатерины Варнавы «Залечь на дно в Ереване». Свое мнение он высказал в эфире шоу «Полный абзац».

На плакате юмористка Екатерина Варнава стоит голая вместе со своими коллегами Александром Гудковым, Натальей Еприкян и Евгением Бороденко. Компания прикрывается тканью, которая похожа на лаваш. Из-за этого разгорелся скандал, ведь жители страны очень трепетно относятся к хлебу, а организаторы заменили «лаваш» на фольгу. Но это не спасло ситуацию. Шахназаров считает, что Варнаву нельзя пускать в Армению после этого.

Он отметил, что лаваш — это хлеб. И если бы такая афиша появилась в Грозном, Нальчике или Назрани, «там бы разговор был очень коротким и справедливым».

«У меня вопрос к властям Армении: вы правда пустите Варнаву, которая на афише в лаваш завернулась? Это удивляет и возмущает», — сказал журналист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Варнава, которая осудила спецоперацию на Украине, отправилась на гастроли в Армению. Там она представит шоу под названием «Залечь на дно в Ереване».

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